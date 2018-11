Norge får frihandelsavtale med Indonesia

Etter flere år med forhandlinger er EFTA, og dermed også Norge, enige om en frihandelsavtale med Indonesia. Norske bedrifter får tilgang til et stort marked.

Over 80 prosent av Norges eksport til Indonesia vil bli tollfri når avtalen trer i kraft. Etter 12 år vil nær all eksport til Indonesia bli tollfri.

– Utviklingen i internasjonal handel gjør at frihandelsavtaler betyr svært mye for Norge. Vi vet at handelsavtaler kan gi økt eksport for norske bedrifter, og de kan bidra til å sikre arbeidsplasser i hele Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forhandlingene om frihandelsavtalen var tema da fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) møtte sin indonesiske kollega, Susi Pudjiastuti, på Bali i forrige uke. Departementet opplyser at det kun gjenstår enkelte mindre spørsmål rundt avtalen, «som vil bli løst i nær framtid».

– Forhandlingene har vart i snart åtte år og har vært krevende. Møtet jeg hadde med Indonesias fiskeriminister var et viktig gjennombrudd, og jeg er glad for at vi nå er i mål, sier en fornøyd fiskeriminister.

Avtalen vil bli signert ved første mulige anledning.

– Indonesia er verdens fjerde mest folkerike land, og verdens nest største oppdrettsnasjon. Med en voksende middelklasse kan landet bli et viktig marked for norsk næringsliv. Ikke minst er dette viktig for sjømatbedriftene våre, sier Nesvik.

Norge har 28 frihandelsavtaler gjennom EFTA. Fire av dem er i Asia: Filippinene, Singapore, Hongkong og Sør-Korea. Vi har også pågående forhandlinger i Asia med India, Kina, Malaysia og Vietnam.

