Norge får «Magnitskij-lov»

En ny lov skal gjøre det mulig for Norge å innføre sanksjoner mot personer som står bak alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Det er en såkalt Magnitskij-lov regjeringen nå fremmer for Stortinget.

– Denne loven vil utvide regjeringens fullmakt til sammen med andre likesinnede land å innføre sanksjoner mot enkeltindivider som står bak eller er involvert i særlig alvorlige handlinger som det er viktig å reagere mot, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Lovforslaget kommer etter at et tilsvarende sanksjonsregime nylig ble innført i EU.

– EUs nye sanksjonsregime vil bli et viktig verktøy for å reagere mot aktører som er involvert i eller anses å stå bak alvorlige menneskerettighetsovergrep verden over, sier utenriksministeren.

Inspirasjonen kommer fra en lov som ble vedtatt i USA i 2012, der formålet opprinnelig var å straffe russiske tjenestemenn som USA holdt ansvarlige for drapet på den russiske skatteadvokaten Sergej Magnitskij i et fengsel i 2009.

Den nye sanksjonsloven vil gi regjeringen nye fullmakter til å vedta sanksjoner direkte mot enkeltindivider og mot enheter som ikke er tilknyttet en bestemt stat eller bevegelse.

Loven vil sikre at Norge kan gjennomføre sanksjoner fullt ut parallelt med EU.

