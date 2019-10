I forrige uke besøkte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg Ekofisk-feltet for å markere at det er 50 år siden det første oljefunnet i Nordsjøen. Statsråden kan og være fornøyd med at Norge gjør flere nye oljefunn. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)