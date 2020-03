Norge har fått sitt andre virusdødsfall

En eldre pasient med covid-19-sykdom døde natt til lørdag, opplyser Oslo universitetssykehus.

Dette er det andre koronadødsfallet her i landet. Begge personene har vært pasienter ved Oslo universitetssykehus.

– Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, opplyser sykehuset.

Det første koronadødsfallet her i landet kom torsdag denne uka. Også dette var en eldre pasient.

157 nye smittede

Antall bekreftet virussmittede i Norge har det siste døgnet steget med 157. Dermed er 907 personer i Norge bekreftet smittet av koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

FHIs dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før. Gjennomsnittsalderen for tilfellene er 46 år. Om lag to tredeler av de smittede er menn.

Aldersgruppen som har flest smittetilfeller, er de mellom 50 og 59 år – tallet her er 275 smittede. Sju av tilfellene gjelder barn under 9 år, mens kun ni av tilfellene gjelder eldre over 80 år.

Flest fra Østerrike

223 personer har blitt smittet i Norge, mens 646 har blitt smittet i utlandet, og da for det meste Østerrike (459 tilfeller) og Italia (138 tilfeller).

Viken er det fylket som er hardest rammet av viruset, og her er det 231 bekreftede smittetilfeller. Like bak ligger Oslo med 222 tilfeller, og et stykke under ligger Rogaland med 119 tilfeller.

Det fylket med færrest tilfeller er Nordland, som foreløpig kun har åtte tilfeller.