Norge har startet koronavaksineringen

Søndag ble den første koronavaksinen satt i Norge. Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo fikk æren av å være først i køen.

De første 10.000 vaksinedosene kom til Norge 26. desember og blir fordelt på rundt 5.000 personer, som får én dose nå og én dose om tre uker, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Søndag er også verdensdagen for pandemiforebygging.

Det er sykehjemsbeboere i sju kommuner på Østlandet som får æren av å være de første 5.000.

Totalt skal i underkant av 35.000 doser komme til Norge før nyttår. Deretter vil det bli ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser.

Sykehjemsbeboere først i køen

Sykehjemsbeboere i hele landet står foreløpig først i køen, etterfulgt av personer over 75 år.

Tredje kategori i vaksinekøen er personer mellom 65 og 74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med enkelte alvorlige underliggende sykdommer.

Vaksinen må tas i to doser med 21 dagers mellomrom for å gi full effekt. Undersøkelser fra legemiddelselskapet Pfizer, som står bak vaksinen, viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når man har tatt den andre dosen, øker dette til 95 prosent.

Godkjent av EU

Amerikanske Pfizer og tyske Biontech har utviklet vaksinen, som er en såkalt mRNA-vaksine. Den må lagres ved minus 70 grader og er kun holdbar i fem døgn.

Vaksinen ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA 21. desember, og en rekke land i Europa har tatt vaksinen i bruk i romjula. I USA og Storbritannia ble den tatt i bruk allerede i begynnelsen av desember.

6. januar ventes det at EMA også godkjenner Modernas vaksine, og at distribusjonen av denne kan starte kort tid etter. Norge har sikret seg 1,9 millioner doser av denne vaksinen.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget