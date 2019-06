Norge klages inn for FN i Birgitte Tengs-saken

Advokat Arvid Sjødin har sendt en klage til FNs Høykommissær for menneskerettigheter der han ber om en gransking av behandlingen fetteren har fått i det norske rettssystemet. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Birgitte Tengs’ fetter mener han nektes i å renvaske seg for anklagene om at han sto bak drapet på 17-åringen på Karmøy i 1995. Nå klager han Norge inn for FN.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

I forrige uke sendte advokat Arvid Sjødin en klage til FNs Høykommissær for menneskerettigheter der han ber om en gransking av behandlingen fetteren har fått i det norske rettssystemet, skriver Stavanger Aftenblad. I 1998 ble fetteren frikjent i lagmannsretten for drapet. Likevel ble han senere dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Fetteren vil nå ha hjelp til å endre norsk lov slik at en erstatningsdommen kan oppheves. – I dag sitter vi med en dom som stempler min klient som drapsmann, selv om vi nå vet at dette er uriktig. Selv politiet har skriftlig bekreftet dette. Men på grunn av norsk lov er det umulig å få denne dommen omgjort, med de konsekvenser dette har for min klient og hans nærmeste, sier Sjødin til Aftenbladet. (©NTB)