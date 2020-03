Norge med ny kjempebevilgning til utvikling av vaksine

Norge går inn med 2,2 milliarder kroner ekstra til Cepi, som har fått i oppdrag å utvikle en vaksine mot koronaviruset.

Norge kunngjorde allerede i januar at vaksinealliansen Cepi, som har hovedkontor i Oslo, skulle få 36 millioner kroner til arbeid med en vaksine mot covid-19.

Nå økes bidraget med hele 2,2 milliarder kroner, opplyser utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Det betyr at Cepi får 200 millioner kroner ekstra på årets budsjett. I tillegg får vaksinealliansen tilgang til 2 milliarder kroner i en såkalt innovativ finansieringsmekanisme der pengene belastes på framtidige budsjetter, men blir tilgjengelige for Cepi allerede nå.

Ulstein viser til at Cepi allerede er i gang med å teste en vaksine på mennesker, og at alliansen også har to andre vaksinekandidater i bakhånd.

– Om dette lykkes, vil vi kunne ha en vaksine klar for produksjon i løpet av 12 til 18 måneder, sier han.

– Verden står oppe i denne krisen fordi vi ikke var forberedt. Det viktigste forebyggende tiltaket for pandemier er vaksiner.

Han legger til at regjeringen vil arbeide for en rettferdig global fordeling av vaksiner som eventuelt blir utviklet.

(©NTB)