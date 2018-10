Norge og Kina inngår tre nye avtaler

Idrett, handel og forskning er temaet i de tre bilaterale avtalene som skal signeres når kongen og norske statsråder møter Kinas president Xi Jinping tirsdag.

Idrettsavtalen går blant annet ut på at Norge skal hjelpe Kina med å bli gode i langrenn og vintersport fram mot 2022. Et stort antall kinesiske utøvere skal i årene som kommer sendes til Norge for å trenes opp ved hjelp av norsk idrettsekspertise. Partene i avtalen er Kulturdepartementet og idrettsadministrasjonen i Beijing.

UD opplyser til NTB at de to andre avtalene omhandler forskning og handel.

Den ene er et såkalt omforent memorandum mellom Innovasjon Norge og Kinas råd for å fremme internasjonal handel.

Den andre er et omforent memorandum mellom Norges forskningsråd og forsknings- og teknologidepartementet i Kina.

Signeringen av avtalene skjer når kong Harald, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Torbjørn Røe (H) møter president Xi Jinping i Folkets store hall i Beijing tirsdag kveld.

