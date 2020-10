Norge oppfyller Nato-mål

Ti av tretti Nato-land ligger an til å nå målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar i år, viser en rapport fra alliansen. Torsdag og fredag leder generalsekretær Jens Stoltenberg et møte for medlemslandenes forsvarsministre. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)