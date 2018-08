Norge sender eksperter til Kongo for å bekjempe ebola

Norge bidrar med 10 millioner kroner og skal sende spesialister til Den demokratiske republikken Kongo for å lære opp helsearbeidere under ebolautbruddet der.

Det norske teamet består av tre spesialister fra Oslo universitetssykehus. De skal gi opplæring i bruk av smittevernutstyr og isolasjonsenheter som gjør det mulig å frakte pasienter på en trygg måte.

– Norge er et av få land i verden som har utstyr og kompetanse til å frakte disse pasientene på en sikker måte. Derfor er jeg glad for at vi kan bidra til at norske eksperter kan reise til DR Kongo for å lære helsepersonell å bruke disse enhetene, sier helseminister Bent Høie (H).

(©NTB)

