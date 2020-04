Norge sender medisinsk personell til Nord-Italia

31. mars ba helsemyndighetene i Lombardia-regionen i Italia om bistand. Nå sender Norge et medisinsk team med 20-25 sykepleiere, leger og logistikkpersonell.

Helseminister Bent Høie (H) mener at dette er det riktige tidspunktet for å bistå et land som står overfor enorme utfordringer. Det offisielle dødstallet i Italia er det høyeste i verden og nærmer seg 16.000.

Norske helsemyndigheter vurderer at situasjonen i Norge er håndterbar, og at den ventede smittetoppen fortsatt ligger et stykke fram i tid.

– Vi har kontroll på smittesituasjonen i Norge, mens Italia er på toppen av krisen, sier Høie.

Norge skal bidra med 20 til 25 sykepleiere, leger og logistikkpersonell som kommer fra sykehus over hele landet. Belastningen på hvert enkelt sykehus blir dermed liten, og verdien av dette teamet vil være større i Italia, mener helseministeren.

(©NTB)