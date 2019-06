Norge søker NATO om støtte til tre prosjekter på Andøya

Forsvarsdepartementet vurderer tre nye prosjekter på Andøya. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser ikke flere prosjekter, skriver Forsvarets Forum.

I et svar fra forsvarsministeren på et skriftlig spørsmål fra forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, sier Bakke-Jensen dette om pågående og planlagte prosjekter på Andøya:

– Forsvarsdepartementet vurderer å søke Nato-finansiering for tre mindre prosjekter. Det dreier seg om et prosjekt for etablering av armeringsplattform, renovasjon av et ammunisjonslager samt et prosjekt for rask oppbremsing av kampfly på rullebanen.

Andøya flystasjon ble vedtatt avviklet i 2016. Nye overvåkingsfly skulle i stedet etableres – og operere – fra Evenes. Tre år senere besluttet regjeringen at både Andøya og Bodø skal være mottaksområder for allierte fly. Det betyr at det vil være militær aktivitet på Andøya, også i fremtiden – selv uten overvåkingsfly.

– Disse prosjektene ble fremmet overfor NATO i 2015 og ligger inne i NATOs investeringsplaner for mulig gjennomføring i tidsrommet 2020–2025, skriver Bakke-Jensen i svaret sitt.

Selv om NATO dekker deler av investeringskostnadene, medfører det nasjonale følgekostnader. I tillegg vil drift og vedlikehold være et nasjonalt ansvar.

