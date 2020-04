Norge vil møte koronakrisen med mer internasjonalt samarbeid

Regjeringen ser på muligheten for at Norge kan bidra til IMFs katastrofefond og med mer lånemidler til de fattigste landene.

Det internasjonale pengefondet (IMF) trenger mer midler til subsidierte ordninger til støtte for sårbare lavinntektsland, og Norge vurderer nå muligheten for å bidra med lånemidler.

Regjeringen ser også på muligheten for å bidra med bistandsmidler til IMFs katastrofefond, som gir gjeldssletting til fattige land gjennom å dekke betalingsforpliktelsene deres overfor pengefondet i perioden de er rammet av pandemien.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at han er glad for at IMF responderer raskt på krisen, og at det nå handler om å hjelpe sårbare land som verken har helsevesen eller økonomi til å takle konsekvensene av pandemien.

– Koronapandemien og de omfattende smitteverntiltakene i mange land kommer til å gi et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien. Vi må bidra til å styrke det multilaterale samarbeidet for å hjelpe mennesker og virksomheter gjennom denne globale krisen, sier han og understreker viktigheten av FN, Verdensbanken, IMF, WHO og WTO i bekjempelsen av pandemien.

(©NTB)