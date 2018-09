Norges Bank anslår en styringsrente på 2 prosent om tre år

Torsdagens økning av styringsrenten i Norges Bank er bare første steg mot et høyere rentenivå.

Prognosene i Pengepolitisk rapport anslår at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021.

For første gang på sju år hevet sentralbanken styringsrenten torsdag, fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent. For å nå gradvis opp til en styringsrente på 2 prosent, er det grunn til å tro at vi de neste tre årene kan få fem renteøkninger på «en kvarting».

