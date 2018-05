Norges nye ID-kort vil koste over 700 millioner

I 2007 ble et nytt nasjonalt ID-kort anslått å koste 14 millioner. I dag vil prosjektets totalkostnader trolig nå over 700 millioner kroner, ifølge Aftenposten.

Avisa viser til ferske tall fra Revidert nasjonalbudsjett, der kostnadene for prosjektet anslås å bli 596 millioner kroner. I tillegg koster ombygging av passkontorer 120 millioner.

ID-kortene vil tidligst være på plass i 2020.

Opprinnelig var målet at passene og ID-kortene skulle være klare i desember 2016. Siden har prosjektet blitt utsatt fem ganger, og Aftenposten skriver at kostnadene har vokst i takt med utsettelsene, problemer underveis og et økt prosjektomfang.

Ifølge regjeringen er de økte kostnadene et resultat av «faktiske kostnadsøkninger» og «tiltak som sees på som nødvendige». Nåværende justisminister Thor Mikkel Wara (Frp) er den sjette ministeren som har hatt ansvar for prosjektet.

Han overtok det fra partikollega Sylvi Listhaug.

– Prosjektet har ikke vært planlagt godt nok fra starten. Samtidig har det vært for dårlig styring fra Politidirektoratet og for dårlig oppfølging fra departementet. Det har gjort at det har tatt lang tid før man har sett problemene, sa Listhaug til VG i mars.

