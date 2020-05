Norges samtaler med flere land gir håp for sommerferie i utlandet

Det kan være håp for en sommerferie i utlandet etter at Norge har hatt samtaler med flere land om gjenåpning og reiser mellom landene.

Norge og sju andre land med lav koronasmitte har i to videotoppmøter diskutert en «sikker korridor» som gjør det mulig å reise mellom landene, skriver Aftenposten.

Avisen viser til den greske statsministerens hjemmeside. Foruten Norge er det snakk om Danmark, Hellas, Israel, Østerrike, Singapore, Tsjekkia og Australia.

Aftenposten har forøkt å få en kommentar fra Statsministerens kontor, men har foreløpig ikke fått svar.

I tillegg kan EU-kommisjonen muligens gi næring til håp om en utenlandsferie når den i morgen trolig kommer med råd og en plan for at EU-land åpner grensene til land med lignende risikoprofil. Det viser en lekket versjon av EU-planen, skriver Aftenposten, som viser til The Guardian.

Fredag kommer regjeringen med oppdaterte reiseråd for Norge.

