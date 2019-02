Norsk bedrift saksøker staten for å ha prøvd å rekruttere ansatte som spioner

Et norsk betongfirma med fabrikk i Murmansk hevder de har blitt forsøkt vervet som spioner av norsk etterretning. Nå har de varslet søksmål mot staten for tapte inntekter. To av de ansatte er blitt utvist fra Russland. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)