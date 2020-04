Norsk Countrytreff avlyses

Norsk Countrytreff er blant de mange festivalene som må avlyse årets arrangement på grunn av regjeringens koronatiltak.

Lørdag ble det kjent at forbudet mot arrangementer med mer enn 500 personer videreføres til 1. september.

– Vi er lei oss for at vi ikke kan ha festival i år, men vi støtter styresmaktenes avgjørelse om at helse og sikkerhet må komme først, sier festivalsjef Arve Kleppe for Norsk Countrytreff.

I 2019 fant nær 17.000 besøkende veien til festivalen, som arrangeres på Breim i Gloppen.

Billetter til festivalen i 2020 refunderes, eller man kan få en verdikupong som kan brukes senere.

(©NTB)