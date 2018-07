Norsk Danske Bank-sjef: Tilbød seg å gå av etter skandale

Danske Banks norske konsernsjef, Thomas Borgen, erkjenner at kontrollrutinene til banken ikke var gode nok etter hvitvaskingsskandalen.

I fjor havnet det som er Danmarks største og Norges tredje største banker i en hvitvaskingsskandale knyttet til bankens filial i Estland, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge DN er det snakk om til sammen 18 milliarder kroner. I årene mellom 2009 og 2015 ble milliardbeløp ble sendt fra kontoer nær regimet i Aserbadsjan, via Estland-filialen, og til mottakere i Europa og skatteparadiser, skriver avisen.

Banken har mottatt refs fra det danske Finanstilsynet for manglende innsats mot hvitvasking.

Til DN forteller Borgen at Danske Bank i etterkant ser at kontrollrutinene ikke var gode nok, og opplyser også om at han har åpnet for å ta hele ansvaret for skandalen, og vurdert egen stilling.

– Ja, jeg har diskutert med styret om det hadde vært bedre om jeg trer til side. Men styret har ønsket at jeg tar ansvaret for at vi kommer gjennom denne saken, sier han.

