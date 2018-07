Norsk helikopter styrtet i Finland

Et norsk mikrohelikopter med to personer ombord har styrtet i Finland.

Saken oppdateres.

Det er Hovedredningssentralen i Nord-Norge som klokken 18.26 lørdag melder at et norsk helikopter har styrtet i Finland.

- Et norsk mikrohelikopter med to personer ombord har styrtet i Finland i nærheten av Kilpisjärvi. HRS NN koordinerer sammen med finsk redningstjeneste. To norske ambulansehelikoptre er på vei til stedet, skriver de på Twitter.

Kilpisjärvi ligger i området der Norges, Sveriges og Finlands grenser møtes.

HRS NN kommer med mer informasjon senere; ikke ring oss. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 21. juli 2018

Klokken 18 59 melder HRS Nord-Norge at det pågår søk etter helikopteret. Det er snakk om et norskeid Gyrohelikopter som har plass til pilot og én passasjer, skriver de på Twitter.

Søk etter helikopteret pågår akkurat nå.

Været i området er bra, høyt skydekke og nedbørsfritt.

Man har ingen indikasjoner på årsak til ulykken pr nå. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 21. juli 2018

