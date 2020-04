Norsk helseteam skal hjelpe lokale helsemyndigheter i Italia

Onsdag dro et helseteam på 19 personer fra Oslo lufthavn til Lombardia-regionen i Italia. Der skal de hjelpe de lokale helsemyndighetene.

Helsemyndighetene i Lombardia-regionen ba om bistand for drøyt én uke siden og fikk positivt svar fra norske myndigheter.

I 14-tiden onsdag tok derfor et SAS-fly av fra Gardermoen med et team på 19 personer, samt 1,5 tonn med utstyr. Teamet består av frivillige fra hele landet og ledes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Totalt er det 16 sykepleiere og leger, samt tre personer fra Sivilforsvaret med ansvar for logistikk og ledelse.

