Norsk Industri advarer mot at lokale karantenetiltak kan føre til søksmål

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri sier at de vil råde sine medlemsbedrifter om å gå til sak om ikke kommuner med lokale karanteneregler rydder opp.

Søndag oppfordret regjeringen kommunene om å lette på lokale karantener, men så langt er det få kommuner som har varslet at de vil lempe på restriksjonene.

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier til Nettavisen at hvis kommunene som har innført lokale karanteneregler påfører bedrifter store økonomiske problemer, mener han loven er klar på at de har et subjektivt ansvar.

Han håper nå at kommunene rydder opp og at fylkesmennene følger opp eventuelt ulovlig fattede vedtak.

– Fylkesmannen kan kontrollere om kommunene har fattet lovlige vedtak. Vi skal gi kommunene en sjanse til å rydde opp, men hvis ikke ber vi fylkesmennene foreta lovlighetskontroll, sier Lier-Hansen til avisen.

