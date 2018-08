Norsk islamist i retten for bensintyveri

Islamisten Mohyeldeen Mohammad (32) må onsdag møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha dyttet et stevnevitne og for å ha fylt bensin uten å betale for seg.

I tillegg er 32-åringen tiltalt for å ha kjørt bil med stjålne skilt. Ifølge tiltalen skal Mohammad ha tatt «tak i skulderen til stevnevitnet og/eller dyttet ham». Dette ble gjort «som gjengjeldelse for at vitnet rett forut hadde forkynt et forelegg og en stevning til hovedforhandling i straffesak for ham», heter det.

Hendelsen skjedde i fjor høst utenfor Mohammads bolig på Holmlia.

Vel ett år tidligere, våren 2016, skal Mohammad ifølge tiltalen fra Statsadvokatene i Oslo ha kjørt en bil med stjålne skilt inn på en bensinstasjon på Tøyen, fylt bensin for 630 kroner, og så kjørt av gårde uten å betale for drivstoffet.

Mohammads forsvarer, Sulman Hussain, sier til NTB at hans klient erkjenner delvis straffskyld etter tiltalen.

Mohyeldeen Mohammad.

Mohyeldeen Mohammad ble i vår tiltalt for trusler mot Abid Raja (V), etter blant annet å ha kalt Raja et «skittent svin» som burde brenne i helvete, men denne saken kommer ikke opp for retten før 22. oktober.

Les også: Mohyeldeen Mohammad tiltalt for trusler mot Abid Raja

Mohammad kom til Norge som treåring og bodde i mange år i Larvik i Vestfold, men har i dag adresse i Oslo. Han ble regnet som en av de mest innflytelsesrike skikkelsene i det radikale norske islamistmiljøet, men har de siste årene holdt en lavere profil. I 2012 reiste Mohammad til Syria, som en av de første fra det norske islamistmiljøet. Han kom tilbake til Norge etter noen uker.

Han gjorde seg første gang bemerket i offentligheten da han i 2010 advarte mot «et 11. september på norsk jord» under en appell mot Muhammed-karikaturer på Universitetsplassen i Oslo. Demonstrasjonen var arrangert av blant andre Arfan Bhatti, og samlet over 3.000 mennesker.

Les også: Mohyeldeen Mohammad: -Jeg hater Norge og vil reise

Mest sett siste uken