Norsk mikrohelikopter med to om bord har styrtet i Finland

Et norsk mikrohelikopter med to personer om bord har styrtet i Finland. Et norsk ambulansehelikopter har ankommet området hvor helikopteret styret.

HRS Nord-Norge koordinerer redningsaksjonen med Finland.

Det er en luftambulanse som nå er fremme i området hvor mikrohelikopteret styrtet. Et annet helikopter er fortsatt på vei.

Styrten skjedde i nærheten av Kilpisjärvi i Finland, skrev HRS Nord-Norge på Twitter i 18.30 tiden.

– Det eneste vi vet er at et norsk minifly eller gyrokopter har falt ned i Finland, Øyvind Aadde i Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG.

Kilpisjärvi ligger i området der Norges, Sveriges og Finlands grenser møtes.

