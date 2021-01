Norsk politi i Hellas for å avklare ID til syrere som skal til Norge

Et team fra Politiets utlendingsenhet (PU) er på plass i Aten for å møte de 50 syrerne som er plukket ut til å bli hentet til Norge fra Hellas, melder NRK.

Regjeringen besluttet i september å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering. Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent kort tid etter at Moria-leiren brant i fjor. Alle 50 skal få behandlet sine asylsøknader i Norge.

Regjeringen har stilt krav om at de som får komme skal være sårbare syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse. PU opplyser til NRK at det er snakk om totalt ti familier.

– Årsaken til at vi reiser er samfunnssikkerheten vår og for å innhente informasjon om identiteten til asylsøkerne, sier seksjonsleder Janne R. Austnes i PU.

PU vil i intervjuene forsøke å kartlegge alt fra fluktruter til detaljer fra livene de har levd. Politiets sikkerhetstjeneste er også involvert i arbeidet.

– Dette er kanskje den viktigste dagen i livet deres. Det er derfor viktig for oss å skape tillit hos asylsøkerne i en krevende situasjon for dem, sier Austnes til NRK.

Utlendingsdirektoratet (UDI), som skal behandle asylsøknadene, opplyser til NRK at det ligger an til at de 50 syrerne kommer til Norge i løpet av januar eller februar. Ifølge UDI er målet er at de fleste skal få avgjort asylsøknaden sin innen tre uker etter at de har kommet til Norge.

