Norsk politi på plass i Dijon – drapsavhør starter tirsdag

Tirsdag begynner de første avhørene av Makaveli Lindén, den svenske 20-åringen som er siktet for drapet på Majorstuen i Oslo.

Norsk politi var på plass i den franske byen Dijon mandag ettermiddag, og mandag kveld satt de i samtaler med fransk politi.

– Vi har ikke truffet den drapssiktede ennå, det vil først skje i morgen, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NTB.

Lindén ble pågrepet på jernbanestasjonen i Dijon for en uke siden. Han er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen mandag 15. oktober, og dessuten for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.

20-åringen har siden sittet fengslet i påvente av en utlevering til Norge. Det kan ta en drøy måned før det skjer.

Fransk politi ville mandag kveld ikke uttale seg om saken overfor NTB, men opplyser at det kommer mer informasjon fra dem onsdag.

Det er ikke kjent hvor lenge norsk politi skal oppholde seg i Dijon, eller hvor grundige avhør de har planer om å gjennomføre. Avhørene av Lindén skal ifølge Hatlo foretas hos en dommer, og ikke i fengselet hvor den svenske, drapssiktede 20-åringen sitter.

