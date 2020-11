Norsk statsborger dømt til døden i Somaliland

En 54 år gammel norsk statsborger er dømt til døden for overlagt drap i Somaliland, skriver Dagbladet.

Til avisa opplyser en av hans norske advokater, Farid Bouras, at de skal forsøke å anke dommen inn for en høyere domstol. Bouras understreker imidlertid at det ikke er noen garanti for at dette vil skje.

Nordmannen hevder at han ble angrepet av mannen han er anklaget for å ha drept, og at han forsvarte seg fram til han kom seg i sikkerhet. Ifølge Bouras døde mannen flere timer senere.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk statsborger skal ha blitt dømt til døden i Hargeisa. Ambassaden i Nairobi har ytt konsulær bistand i saken, sier pressetalsperson Ragnhild Simenstad i UD.

Somaliland er en selverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som en selvstendig stat siden 1991. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater.

