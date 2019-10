Norsk terrorsiktet kvinne ber om å bli pågrepet og utlevert

Den 29 år gamle norske tobarnsmoren i Al Hol-leiren i Syria søker Oslo tingrett om å bli pågrepet, slik at hun kan få forklare seg for norsk politi i Norge.

Familiens advokat Nils Christian Nordhus sier til NRK at han vil levere et krav om dette til Oslo tingrett.

Tirsdag siktet PST kvinnen for deltakelse i en terrororganisasjon. Den norsk-pakistanske 29-åringen nekter straffskyld, og har forklart at hun ble lurt inn i Syria.

Norge har ikke bedt om å få kvinnen utlevert, og kommer heller ikke til å gjøre det med mindre politiet ber om det, sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) onsdag.

Nordhus mener kvinnen bør få medhold i sitt krav.

– Påtalemyndigheten etterforsker en alvorlig straffesak. Vi regner med at de vil oppklare denne saken og vil imøtekomme ønsket hennes om å bli pågrepet, sier Nordhus.

Han legger til at avgjørelsen om å hente hjem moren og barna hennes er et spørsmål om utenrikspolitikk, og ikke et ansvar påtalemyndigheten har.

