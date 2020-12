Norsk Tippings markedsføring strammes inn

Kulturdepartementet strammer inn reglene for utenlandsk pengespillreklame på TV, og Norsk Tippings markedsføring strammes også inn i samme slengen.

– Det er alvorlig at pengespillproblemene i befolkningen øker, og vi jobber med en rekke tiltak for å snu denne trenden, sier kulturminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

Fra og med 1. januar får Medietilsynet nå mulighet til å stanse TV-reklame fra utenlandske spillselskap som ikke har linsens i Norge.

Når det blir mindre ulovlig pengespillreklame på TV, er også Norsk Tipping nødt til å redusere sin markedsføring. Dette er fordi det skal være avgrenset til det som er nødvendig for å kanalisere forbrukerne inn mot sikre og forsvarlige spilltilbud, heter det i pressemeldingen.

De nye reglene innebærer at Norsk Tipping nå må tone ned virkemiddelbruken i sin markedsføring av høye gevinser, samt penger til gode formål. Kravene økes også til en mer ansvarlig markedsføring, blant annet krav om at de må inkludere kontaktinformasjon til hjelpelinje for spillavhengige.

(©NTB)

