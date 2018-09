Norske artister bak opprop mot Eurovision i Israel

24 norske artister har skrevet under et opprop mot Israel som vertskap for Eurovision Song Contest i mai neste år. De ber EBU velge et annet land som arrangør.

Blant de norske artistene som har skrevet under oppropet , er Mari Boine, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Marthe Valle og Aslak Heika Hætta Bjørn.

– Før palestinerne kan nyte frihet, rettferdighet og like rettigheter, bør det ikke være «business as usual» med staten som nekter dem grunnleggende rettigheter, heter det.

Israelske Netta Barzilai gikk til topps i Eurovision Song Contest i Lisboa i mai i år.

– Jeg elsker landet mitt. Neste gang i Jerusalem! sa hun fra scenen.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) opplyste i slutten av august at Jerusalem, Tel Aviv og Eilat var de aktuelle arrangørbyene. Like etter ble det klart at Eilat ikke lenger var med i konkurransen. Så sent som i forrige uke gikk EBU ut og avkreftet at det var fattet noen beslutning, og da ble både Jerusalems og Tel Avivs søknader omtalt som sterke.

Tanken om at Israel skal arrangere neste års Eurovision-fest i Jerusalem, er politisk betent. Israel erobret det palestinske Øst-Jerusalem, inkludert den historiske gamlebyen, samt Vestbredden og Gazastripen i krigen i 1967.

(©NTB)

