Norske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling

Handelshøyskolen BI (Norwegian Business School) er fornøyd med å klatre en plass fra i fjor til en 36. plass blant de 95 som kom med på den prestisjetunge rangeringen «European Business School ranking 2019». Her fra lokalene i Nydalen i Oslo. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

BI og NHH havner på 36. og 39. plass på Financial Times' rangering av 95 europeiske skoler. Stockholm School of Economics er best av de nordiske, på 26. plass.

Rett bak havner Copenhagen business School, på 27. plass, mens Aalto University i Finland kommer på 34. plass på den prestisjetunge rangeringen «European Business School ranking 2019». BI er uansett svært fornøyd med å klatre en plass fra i fjor til en 36. plass blant de 95 som har kommet med på lista. – Dette er en av de gjeveste rangeringene gjennom året siden den viser kvaliteten og bredden av våre programmer, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI. Skolerangeringen er en vektet sammenstilling av fem programrangeringer Financial Times publiserer gjennom året; MBA, Executive MBA, Master in Management (MIM), bedriftsinterne programmer og kortvarige videreutdanningsprogrammer. Alle delrangeringene er beregnet ut fra en rekke ulike indikatorer med lønn og lønnsvekst hos tidligere studenter som de viktigste kriteriene, i tillegg til blant annet karriereutvikling, antall ansatte med doktorgrad, kvinneandel i styre og fagstab, samt grad av internasjonalisering i organisasjonen og blant studentene. Dette er den 16. skolerangeringen fra Financial Times. Øverst på lista ligger franske HEC Paris etterfulgt av britiske London Business School og italienske SDA Bocconi. (©NTB)

