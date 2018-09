Norske menn bryr seg mindre om likestilling enn kvinner

Over halvparten av norske kvinner, men kun 1 av 3 menn, mener norske myndigheters jobb for kvinners rettigheter globalt er svært viktig, viser undersøkelse.

– Skal likestilling globalt bli en realitet, kan det ikke være kvinnene som drar det meste av lasset. Vi i Norge burde være i front og vise at likestilling er like viktig for begge kjønn, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge, i en pressemelding.

Norstat-undersøkelsen, som ble gjennomført for Plan International Norge, viser at 58 prosent av kvinner i Norge mener det er «svært viktig» at norske myndigheter jobber for likestilling og kvinners rettigheter globalt, mot 36 prosent blant menn.

Til gjengjeld er 81 prosent av norske kvinner i «svært stor grad» eller «ganske stor grad» opptatt av likestilling, mot 68 prosent blant menn.

FNs bærekraftmål sier at verden skal få slutt på alle former for kjønnsdiskriminering og vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette har den norske befolkningen lite tro på.

Undersøkelsen viser at kun 12 prosent av Norges befolkning over 18 år tror verden klarer å nå bærekraftmålene. Det er signifikant forskjell på dem under 30, som er mest positive, og dem over 40, som er mest negative.

(©NTB)

Mest sett siste uken