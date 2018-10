Norske postkasser tomme for brev to dager i uken

Fallet i antall brev fortsetter i voldsom fart. I snitt mottar norske husstander nå kun tre adresserte brev i uken, ifølge Posten.

Bare i tredje kvartal i år var nedgangen i postvolumene på 15,5 prosent, opplyser Posten i sin kvartalsrapport. Det siste året har Posten presset på for å få politikerne til å avvikle ordningen med postlevering fem dager i uken, og mener nå at grensen er nådd.

– Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling. For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Staten betaler i dag Posten for å levere fem dager i uken, og ett av argumentene for å beholde ordningen har vært leveringen av papiraviser. Nå ber Posten om endringer i postloven allerede i høst.

– Det er nødvendig for at vi skal få tilstrekkelig tid til å legge om til postomdeling annenhver dag fra 2020. Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke, sier Willie.

(©NTB)

