Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs

Konsernsjef Sven Ombudstvedt vil holde en kort orientering om selskapets situasjon og fremdriftsplaner etter at han har ringt i bjella. Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Papirkonsernet Norske Skog vender tilbake til Oslo Børs på fredag etter at selskapet gikk av børsen i forbindelsen med konkursen for to år siden.

Både presse og investorer er invitert til åpningen på børsen et kvarter før åpning. Konsernsjef Sven Ombudstvedt vil holde en kort orientering om selskapets situasjon og fremdriftsplaner etter at han har ringt i bjella. Norske Skog ASA gikk konkurs i 2017, gikk av børs og la ut sine sju papirfabrikker for salg. Datterselskapet Norske Skog fortsatte og ble kjøpt opp av det britiske hedgefondet Oceanwood Capital Management i mai i fjor. Samme år leverte selskapet et overskudd på drøyt 1,5 milliarder kroner. Ombudstvedt sa til Dagens Næringsliv i september at de har diskutert en mulig børsnotering med Oceanwood siden i vår. Dette ble tydeligere etter at det ble hentet inn 125 millioner euro i obligasjonsmarkedet i juni. (©NTB)