Norske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer

Skoleklasser som ønsker å besøke de tidligere konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland, får nå mulighet til å søke om økonomisk støtte.

Tilskuddsordningen er et tiltak fra regjeringen som skal gjøre det rimeligere for norske ungdommer å reise på turer med organisasjoner som Aktive Fredsreiser og Hvite Busser, skriver Dagen.

– Det er dyrt å reise på skoletur helt til Tyskland eller Polen. Det er i statsbudsjettet for 2019 derfor øremerket 15 millioner kroner årlig til slike skoleturer, som en del av handlingsplanen mot antisemittisme. Jeg håper at tilskuddet vil bidra til at enda flere ungdom kan reise på slike turer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til avisen.

For å kunne søke om støtten må elevene være mellom 12 og 16 år, og turen må ha en faglig tematikk. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme.

