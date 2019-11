Nortura skal sende flere hundre tonn sauekjøtt til Oman

Det store overskuddet av sauekjøtt i Norge har ført til at Nortura, gjennom sitt datterselskap Noridane, skal eksportere store mengder sauekjøtt til Oman.

Det bekrefter Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje og marked i Nortura, overfor Nationen.

– Grunnen til at Nortura legger til rette for denne eksporten, er å begrense innfrysing av sau på reguleringslager, sier Fjeldheim til avisen.

Det er Noridane Foods AS, der Nortura eier to tredeler av aksjene, som skal eksportere sauekjøtt til Oman, et land på Den arabiske halvøya, som ligger rundt 800 mil fra Norge.

Det var nettstedet landbruk24.no som først omtalte saken.

– Det som nå skal eksporteres, er fersk sau som blir fryst ned i eksportpakning som frossenvare til markedet i Midtøsten. Kjøttet er ikke fra reguleringslager, sier Fjeldheim.

Fjeldheim peker på flere årsaker til at de velger å selge kjøttet til Oman.

– De er opptatt av kvalitet og av å få halalkjøtt. Alt som eksporteres må halalslaktes. Da er det krevende å levere nok volum.

– Vi ønsker å ta ut inntil 1.000 tonn. Men vi oppnår ikke det volumet. I realiteten blir det nok 500–600 tonn som også vil være et betydelig bidrag for å bedre markedet for sau i Norge, sier Fjeldheim.

Han vil ikke gå inn på kiloprisen, men sier de ikke taper penger på eksporten.

(©NTB)