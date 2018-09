Norturas datterselskap har importert 300 tonn svinekjøtt i år

Norturas datterselskap står bak import av 300 tonn svinekjøtt i år, selv om norske lagre er overfylte.

Nationen skrev nylig at det er 75.000 svin, til sammen over 6.300 tonn svinekjøtt, på lager her i Norge. Sist uke kom det også prognoser fra Nortura som venter en overproduksjon på 5.400 tonn svinekjøtt også i 2019. Likevel har vi importert kjøtt, skriver Nationen.

I fjor høst hadde Landbruksdirektoratet en auksjon for å kjøpe muligheten til å importere kjøtt av svin, såkalte importkvoter. Totalt ble det solgt kvoter på nesten 600 tonn. Halvparten ble kjøpt av Noridane, et internasjonalt import og eksportselskap, med Nortura som hovedeier.

Ifølge direktoratet er 82 prosent av den totale kvoten på 600 tonn nå importert til Norge. Deriblant de 300 tonnene som Noridane kjøpte seg mulighet til å importere.

– De skaffet seg en kvote for å følge med i markedet. Det som har skjedd er at vi ikke har valgt å ta inn kjøttet i vår verdikjede, de 300 tonnene de fikk kvote på, er tatt inn, men ikke benyttet av Nortura eller Noridane, det har gått til andre aktører, opplyser konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura.

Administrerende direktør i Noridane, Martin Ravn, sier det er naturlig at de er med når det blir forhandlet om en slik kvote.

– Dette er en kvote som Norge har forhandlet med EU om og som man har forpliktet seg til å gjøre tilgjengelig og benytte, sier Ravn til Nationen.

