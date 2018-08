Norwegian får kritikk for flyshow-stunt

Luftfartstilsynet kritiserer Norwegian etter at et rutefly gjorde en lav overflyging under flydagene på Sola i juni.

Luftfartstilsynet så hendelsen, og sendte senere et brev til Norwegian hvor de presiserte at ruteflyet manglet nødvendige tillatelser til å utføre overflygingen, skriver Dagens Næringsliv.

For å få slik tillatelse trenger piloten egen trening, bestå en evalueringsflyging og få tildelt en oppvisningstillatelse, opplyser luftfartstilsynet.

– Dette var et innslag som ikke var planlagt og som ikke var en del av programmet. Kapteinen tok kontakt med tårnet og tilbød seg å gjøre en lav overflyging. Det var et innslag som ble tatt på sparket, sier Håvard Vetrhus, stevneleder i Sola Airshow til DN.

Norwegian sier det ikke var snakk om en oppvisningsflyging.

– Dette var en ordinær ruteflyging og ikke en del av flyprogrammet på Sola. Vår flygesjef har snakket med Luftfartstilsynet og informert dem om at flygingen det henvises til, var en ordinær ruteflyging, og saken er derfor avsluttet, sier Sandaker-Nielsen

Det oppsto ifølge flyoperativ inspektør Sigrid Hammer i Luftfartstilsynet ingen farlige situasjoner i forbindelse med overflygingen.

(©NTB)

Mest sett siste uken