Et Norwegian-fly på vei til fra Oslo til Madrid måtte snu onsdag kveld på grunn av tekniske problemer. Passasjerene kommer seg først videre torsdag.

Ifølge VG måtte fly snu i luftrommet ved Danmark.

– Dessverre viser det seg at crewet har gått over tid. Et nytt fly blir satt opp så fort som mulig i morgen, og maskinen blir kontrollert i natt, sier talsperson Astrid Mannion-Gibson i Norwegian.

