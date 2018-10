Norwegian flyr fra British Airways i USA

Norwegian er nå det største ikke-amerikanske flyselskapet på transatlantiske ruter til og fra New York-området, viser ferske trafikktall.

Tallene fra Port Authority of New York & New Jersey viser at Norwegian de siste tolv månedene har fraktet 1,67 millioner passasjerer til og fra flyplasser i New York-området, skriver flysmart24.no.

British Airways har på sin side hatt 1,63 millioner passasjerer til og fra flyplassene John F. Kennedy, Newark og LaGuardia. Ifølge New York Times hadde Norwegian i juli 2017 til sammenligning bare 750.000 passasjerer til og fra New York.

– Godt gjort

– Dette er virkelig godt gjort og viser at Norwegians satsing på lavpris på langruter ikke var en gal, men en genial plan, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til flysmart24.no.

Flyrutene mellom New York og Europa anses å være en av verdens tøffeste konkurransearenaer for sivil luftfart.

– At flere reisende velger Norwegian fremfor tradisjonelle selskap som har betjent denne verdensmetropolen i flere tiår, viser at kundene vil ha lave priser, prisvinnende service og de nyeste, mest miljøvennlige flyene når de skal krysse Atlanteren. Flere reisende er godt nytt for turistnæringa i både USA og Europa fordi det bidrar til flere arbeidsplasser og økonomisk vekst, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Rask utvikling

Norwegian startet opp sin første USA-rute fra Oslo Lufthavn til JFK-flyplassen i USA i mai 2012. Siden har selskapet bygd seg raskt opp med New York-ruter fra andre byer.

British Airways eies av det britisk-spanske luftfartskonsernet IAG, som lenge har vært interessert i å kjøpe opp Norwegian, som har avvist to bud fra IAG tidligere.

(©NTB)

