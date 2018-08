Norwegian kan få mange krav etter dårlig flyopplevelse

Passasjerene i et Norwegian-fly som skulle gå fra London til Oslo, ble holdt om bord i over ti timer. Nå varsler de erstatningskrav mot flyselskapet.

Innpå 60 av dem kan komme til å kreve opptil 50.000 kroner per passasjer etter flyopplevelsen. De skulle ta av klokka 13 norsk tid fra Gatwick, men ankom Oslo Lufthavn Gardermoen først klokka 2 natt til påfølgende dag, skriver Aftenposten.

Selskapet anklages for feilinformasjon, for unødvendig å holde passasjerene innestengt i kabinen, for å la besetningen opptre ufint og for manglende matservering.

Passasjerene ber om både en beklagelse og en betydelig kompensasjon. Skjer ikke dette innen svarfristen på seks uker, vil de rette erstatningskrav på opptil 5.000 euro per passasjer via EU-organet som håndterer flypassasjerers rettigheter.

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian lover å ta brevet på alvor. Hun skriver i en epost til avisen at selskapet «har full forståelse for at passasjerene på denne flygingen hadde en dårlig opplevelse, og det beklager vi».

Videre viser hun til at «årsakene til at det ble som det ble, er mange og sammensatte, og dessverre gikk det meste som kunne gå galt, galt. Gatwick stengte på grunn av svært dårlig vær i London».

