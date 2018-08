Norwegian leier inn kjempefly i tre uker

Norwegian har leid inn Airbus A380-maskinen som nylig var på et uvanlig besøk på Gardermoen. Men flyet skal ikke i rute fra Norge.

A380 er verdens største passasjerfly, og har kun ved få anledninger vært innom Norge. Det vakte derfor stor oppmerksomhet da flyet landet på Oslo lufthavn torsdag for å frakte nordmenn til og fra Syden. Flyet var leid inn av charterselskapet Ving, som trengte å løse opp i kapasitetsproblemer.

Nå melder flysmart24.no at den samme A380-maskinen, som eies av det portugisiske selskapet HiFly, har fått et nytt oppdrag. De neste tre ukene skal Norwegian bruke det til å frakte passasjerer fra London-flyplassen Gatwick til New York. Bakgrunnen er at to av selskapets Boeing 787 Dreamliner-fly står på bakken på grunn av vedlikehold.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian avviser ikke at flyet kan dukke opp på rute til og fra Oslo lufthavn.

– Man skal aldri si aldri. Men når vi leier inn flyet nå er det for å dekke opp kveldsavgangene til New York fra London, sier han.

Første Norwegian-avgang med flyet blir fredag ettermiddag.

Ifølge flysmart24 har A380 besøkt Gardermoen noen få ganger tidligere, blant annet da flytypen ble testet for ekstrem vinterkulde og da Lufthansa kom nordover for å vise fram det da nye flyet i 2010.

