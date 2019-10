Norwegian og kinesisk bank sammen om nytt selskap som skal eie fly

Norwegian og et kinesisk selskap etablerer sammen et nytt selskap som skal eie 27 av Norwegians fly.

Avtalen med China Construction Bank Leasing International DAC vil styrke Norwegians egenkapital og redusere selskapets finansielle forpliktelser med 13,7 milliarder kroner basert på dagens kurs, melder Norwegian i en pressemelding torsdag morgen.

Norwegian vil eie 30 prosent i det nye selskapet, mens 70 prosent vil være eid av kineserne.

Hensikten med det nye selskapet er å finansiere, eie og lease ut fly som Norwegian har bestilt. I første omgang omfatter avtalen 27 fly av typen Airbus A320 neo som skal leveres fra 2020 til 2023.

– Avtalen vil bidra betydelig til å redusere våre eksisterende og framtidige finansielle forpliktelser. Dette er et av mange viktige tiltak for at Norwegian skal kunne levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet, sier fungerende konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen.

China Construction Bank Leasing International DAC er et heleid datterselskap av verdens nest største bank, China Construction Bank.

