Norwegian-overskudd på 1,3 milliarder kroner

Norwegian fikk et nettoresultat etter skatt på 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal, en solid økning fra i fjor. kostnadene er redusert og inntektene økt.

– Det er gledelig å legge fram et godt resultat med reduserte enhetskostnader til tross for en sterk vekst, ikke minst internasjonalt. Fremover skal veksten avta og vi skal se resultater av de store investeringene vi har gjort, noe som vil komme kunder, ansatte og aksjonærer til gode, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Han minner samtidig om den tøffe konkurransen i luftfarten og at høy oljepris og en sterk dollarkurs i tillegg vil påvirke bransjen. Det er dermed duket for ytterligere effektivisering av driften og kostnadsreduksjoner, sier Kjos.

Nesten 11 millioner passasjerer fløy med Norwegian i tredje kvartal, en økning på 11 prosent.

Kabinfaktoren, altså hvor godt selskapet klarer å fylle flyene, falt imidlertid til 90,5 prosent i tredje kvartal i år fra 91,7 i fjor, ifølge selskapet selv.

Driftsinntektene økte med 3,3 milliarder kroner til 13,4 milliarder i tredje kvartal 2018 sammenlignet med de samme tre månedene i fjor. De samlede operasjonelle utgiftene økte samtidig med drøyt 3,1 milliarder kroner. I dette regnestykket kommer blant annet lønnskostnader og andre personalutgifter som økte med nesten 300 millioner kroner.

Selskapet peker som vanlig på den svært unge flyflåten, som med en gjennomsnittsalder på 3,7 år har ført til 30 prosent reduksjon i utslippene per passasjer siden 2008.

– En ny rapport lagt fram dette kvartalet viser at Norwegian er det mest drivstoffvennlige flyselskapet på transatlantiske ruter. Dette viser at vår investering i de nyeste flyene på markedet er det viktigste miljøtiltaket i luftfarten. Nye fly er vinn-vinn for miljøet, passasjerenes komfort om bord og billettprisene bidrar til lavere kostnader for Norwegian, sier Kjos.

