Norwegian permitterer 5.000 ansatte – etterlyser flere tiltak fra regjeringen

Norwegian permitterer 5.000 ansatte, og nå ber konsernsjef Jacob Schram om mer kraftfulle og målrettede tiltak fra regjeringen til flyindustrien.

Fredag informerte Norwegians konsernsjef Jacob Schram om at selskapet blir nødt til å permittere 5.000 ansatte, noe som tilsvarer nesten halvparten av deres arbeidsstyrke.

Schram sier det er svært bra at regjeringen reduserer avgifter for norsk luftfart, men at de har behov for mer kraftfulle tiltak.

– Dette er den verste krisen vi har opplevd i selskapets historie, sier Schram.

Han sammenligner situasjonen med en «krig uten bomber og granater», men forsikrer om at de gjør alt de kan for å komme seg gjennom krisen.

Virussituasjonen har gått hardt utover flyselskapet. Den siste måneden har selskapets aksjekurs gått ned med nesten 80 prosent. Schram forklarer at mange flyselskaper er blitt nødt til å søke hjelp hos sine lands respektive regjeringer, og mener situasjonen er den samme for Norwegian.

– Koronaviruset er ikke bare et problem for oss, men for hele flyindustrien.

Schram er i hjemmekarantene etter en reise til London. På pressekonferansen opplyste han at han ikke er smittet, kun satt i karantene.

(©NTB)