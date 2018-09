Nova-feltet godkjent for utbygging

Oljefeltet Nova, 120 kilometer vest for Bergen, er godkjent for utbygging og drift, melder Olje- og energidepartementet. Det kan gi Norge 10.000 nye årsverk.

– Det er en stor glede å godkjenne min første feltutbygging, Nova. Med om lag 10 milliarder kroner i investering er dette et gigantisk industriprosjekt, som skaper store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Operatøren har estimert at den nasjonale sysselsettingsvirkningen av Nova i utbyggings- og driftsfasen vil være om lag 10 000 årsverk.

– Dette er et nytt bevis på at norsk leverandørindustri vinner fram i internasjonal konkurranse, sier Freiberg.

Wintershall og de øvrige rettighetshaverne investerer nær 10 milliarder kroner i utbyggingsprosjektet. Operatøren har beregnet akkumulert produksjon fra Nova til om lag 77 millioner fat oljeekvivalenter.

Nova blir en undervannsutbygging som knyttes opp til Gjøa-plattformen. Feltet ligger i et modent område med nærhet til eksisterende infrastruktur, og kan derfor nyttiggjøre seg av ledig kapasitet for å få til en kostnadseffektiv utbygging.

Nova ligger på 370 meters dyp, 120 kilometer nordvest for Bergen og 17 km sørvest for Gjøa-feltet. Det er i hovedsak et oljefelt og ble funnet i 2012.

