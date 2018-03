59 cm snø etter mandagens snøfall.

Etter mandagens snøfall var det 59 centimeter snø på Blindern i Oslo. Bare to tidligere år har det vært mer snø på Blindern denne datoen, ifølge meteorologene.

I 1951 var det 60 centimeter snø, og i toppåret 1968 var det 61 centimeter.

Snødybden på 59 centimeter på Blindern er likevel langt under den høyeste som ble registrert på en av målestasjonene til Meteorologisk institutt på denne dagen i år. På Eitrefjell, 690 meter over havet øst for Ørsta, ble det målt 234 centimeter snø 12. mars.

Les også: Nå blir det «påskevær»



Mest sett siste uken