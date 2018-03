Nær verdensrekord i sportsfiske: - Mitt livs fisk

Først fikk Christian en enorm skrei på 37,5 kilo. Så hugg storesøsteren…

(Hooked): – Vi har hatt bra fiske med mye fin fisk denne turen, men nå toppet det seg virkelig. Først fikk jeg en skrei på fantastiske 37,5 kilo, men bare halvannen time gikk det på en enda større. Denne veide hele 44 kilo, og er uten tvil mitt livs beste fisk. I alle fall inntil videre, sier en meget fornøyd storfisker til Hooked.

- Nesten så jeg får tårer i øynene



Durup, som kommer fra den vesle byen Terslev på Sydsjælland, har vært i Nord-Norge og fisket skrei syv-åtte ganger tidligere. Han vet godt hvordan han skal lure de norske kjempetorskene, som hver vår trekker inn til kysten fra havet for å gyte.

Sammen med gode venner er Durup akkurat nå innlosjert hos Ralph Bengtsson på Sørvær Gjesthus på Sørøya, antagelig verdens beste sted å være om en er på jakt etter den aller største skreien. Bengtsson forteller om en eventyrlig start på årets skreisesong, og dagen i dag har vært så syk at det er såvidt han tror på det selv.

– Gjestene våre har fått åtte skrei over 30 kilo bare i dag. I tillegg er det tatt en hel haug over 20. Det er nesten så jeg får tårer i øynene. Toppfisken til Christian er likevel det drøyeste med hele dagen. 44 kilo er nesten ufattelig, sier campeieren til Hooked.

SYK START: Først dukket det opp en skrei på 37,5 kilo.

En av de største torskene noensinne



Og det har han faktisk helt rett i. Hvert år tas det en hel del skrei over 30 kilo på stang i Norge, men fisk over 40 kilo hører til de ytterste sjeldenhetene. Fisk over 44 kilo er knapt tatt på stang noen gang, hele verden inkludert.

Den offisielle norske sportsfiskerekorden ble tatt av Morten Hvam i 2012. Hans kjempefisk veide 41,72 kilo, fordelt på 149 centimeter. Skreien til Durup er altså gode to kilo tyngre enn denne, og en centimeter lengre. Dette er en av de største torskene som noen gang er tatt på stang.

Til tross for dette er det faktisk et godt stykke opp til den største, stangfiskede skreien fra Norge og Sørøya. Verdensrekorden på torsk stammer nemlig også herifra. Dette var en kjempefisk på hele 47 kilo, tatt av Michael Eisele fra Tyskland tilbake i 2013. Fisken ble aldri registrert som norgesrekord, men i IGFA sine verdensrekordarkiver troner den på toppen av torskelisten.

Det er latterlige mengder stor skrei utenfor Sørøya for øyeblikket, men kjemper som den Christian Durup kroket tidligere i dag er det naturlig nok veldig langt mellom. Fisken er også den største torsken som noen gang er tatt av en dansk fisker.

– Vi fisket på 80 meters dyp, og fisken tok høyt i sjøen, rundt 35 meter under båten. I det første utraset satte den av sted med 20 meter snøre på knallhard brems, så vi skjønte tstraks at det var en skikkelig storfisk, forteller fiskeren til Hooked.

Les flere saker fra Hooked her.

SYKERE AVSLUTNING: Så hugg storesøster på 44 kilo.



Mest sett siste uken