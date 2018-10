Næringskomiteen ønsker redegjørelse om Hydro-saken

Næringskomiteen på Stortinget vil ha en redegjørelse fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om Norsk Hydros stengning av aluminiumsanlegg i Brasil.

Det opplyser komitéleder Geir Pollestad (Sp) til NTB torsdag.

Han håper å få redegjørelsen fra næringsministeren så raskt som praktisk mulig, helst enten i neste uke eller uka etter.

– Saken har tatt en dramatisk retning, og det kan ramme Hydros virksomhet i Norge, sier Pollestad.

Formelt er det næringsministeren som ber om å få gi en redegjørelse til Stortinget. Det kommer han til å gjøre, tror lederen av næringskomiteen. Røe Isaksen redegjorde også i juni for Hydro-saken i Brasil.

– Det er naturlig å følge opp når saken har tatt den dreiningen som den har gjort, sier Pollestad.

Hydro kunngjorde onsdag at selskapet stenger aluminiumsraffineriet Alunorte, aluminiumsverket Abras og bauksittgruva Paragominas i Brasil. Årsaken er at et gammelt deponi er fullt.

