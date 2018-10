NRK: - Hareide vil ikke fortsette som partileder om han ikke får viljen sin

Det skal KrF-lederen selv ha sagt til KrFs sentralstyre.

KrF-leder Knut Arild Hareide skal ha sagt til partiets sentralstyre at det ikke er naturlig for ham å fortsette som partileder dersom KrF velger å stemme ned hans råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Det hevder NRK torsdag kveld, som skriver at flere kilder i sentralstyret bekrefter utsagnet overfor statskanalen.

Hareide skal ha kommet med utsagnet til sentralstyret torsdag i forrige uke.

KrF-lederen vil ikke kommentere opplysningene overfor statskanalen.

GUNNAR STAVRUM: Vips, så kan du stemme i KrF

Det var i sin tale til partiets landsstyre i slutten av september at Knut Arild Hareide tydelig rådet KrF til å ta initiativ til å felle Erna Solbergs regjering og i stedet søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Et nytt politisk landskap krever at vi tar modige valg. Vi må undersøke hva vi kan få til gjennom et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men uten SV, sa Hareide da.

Begge partiets nestledere gjorde det imidlertid klart at de foretrekker regjeringssamarbeid med den nåværende regjeringen.

ERNA FRIR TIL KRF: Åpner opp for å endre abortloven

FORSLAGET VEKKER REAKSJONER: - Ekstremt skuffet

- Jeg har valgt å gi et råd som er ulikt Knut Arild Hareides råd, sa Olaug Bollestad etter landsstyremøtet i september.

- Jeg er enig om at vi må søke regjering. Men hans råd om å sondere med Arbeiderpartiet og Senterpartiet deler jeg ikke fullt ut. Først må vi snakke med dagens regjering. Om det ikke fører fram, bør vi gå andre veien, mente Kjell Ingolf Ropstad.

Skulle Hareide få flertallet i partiet bak seg, vil det være første gang i historien at KrF danner regjering med Ap.

Spørsmålet om hvilken side KrF vil forhandle om regjeringsmakt med, avgjøres på et ekstraordinært landsmøte fredag 2. november.

Mest sett siste uken